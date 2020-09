'TikTok-moeder wil verkoop activiteiten VS voorkomen'

Volgens de bronnen zouden gesprekken over een alternatief plan al maanden aan de gang zijn. Die onderhandelingen kwamen extra onder druk te staan nadat de Chinese overheid stappen zette om de verkoop te bemoeilijken. De deadline die de Amerikaanse president Donald Trump eerder stelde, zorgde al voor extra stress. ByteDance heeft tot 15 september om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Daarna wordt de filmpjesapp verboden.

Als mogelijke uitkomst wordt een herstructurering van TikTok in de VS genoemd. De app zou volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen. Ligt het aan de VS dan worden de gegeven buiten het bereik van Peking gehouden.

Volgens de Amerikaanse overheid wordt momenteel alleen aan een verkoop gewerkt, zo werd in een verklaring gemeld.