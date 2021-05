Toprechter Huub Willems voorspelt: ’Vonnis zaak Shell blijft staan’

AMSTERDAM - Oud-rechter en voorzitter van de Ondernemingskamer Huub Willems ziet het somber in voor Shell als dat onder zijn rechterlijke bevel uit wil komen, dat er in 2030 45% minder CO2 moet worden uitgestoten. Ook in hoger beroep blijft de uitspraak uit de Milieudefensiezaak staan. En het niet halen van de opgelegde reductie gaat geld kosten.