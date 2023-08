Ondernemer met dieselbus mag stad binnenkort niet meer in voor klus

ING: mkb moet investeren in schone busjes

Amsterdam - Het overgrote deel van de nieuw aangeschafte bedrijfswagens is nog fossiel, terwijl dieselbusjes over anderhalf jaar al niet meer welkom zijn in tientallen Nederlandse gemeenten. Loodgieters, glaszetters en andere ondernemers lopen het risico dan niet meer bij hun klanten te kunnen komen, zo waarschuwt ING Lease.