Premium Het beste van De Telegraaf

Whisky, kunst, horloges, Lego: jacht op ’waardevaste’ investering tegen inflatie

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Nederlanders stelden het vaakst een zoekalert in voor ’lego’, waar koopjesjagers in andere landen liever een Rolex scoren. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Het van oorsprong Nederlandse online veilinghuis Catawiki profiteerde de afgelopen jaren flink van de coronalockdowns. Maar ook in 2022 wisten koopjesjagers de site te vinden. Ditmaal voor ’waardevaste’ investeringen in bijvoorbeeld horloges, whisky of design, terwijl aandelenbeurzen kelderden. Maar wat zochten Nederlanders nou het meest? Lego.