Ruim 20.000 bedrijven vragen opnieuw steun aan

Inmiddels is er al aan 6661 werkgevers een bedrag van 485 miljoen euro overgemaakt in het kader van de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), meldt het UWV. Zij zijn samen goed voor bijna 400.000 werknemers.

Werkgelegenheid

De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden te laten blijven terwijl bedrijven door de coronacrisis omzet verliezen.

Bekijk ook: Veel ondernemers grijpen mis bij maatregelen

Werkgevers die minimaal 20% minder omzet hebben over een periode van vier maanden, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september. Voorwaarde is uiteraard wel dat werknemers dan ook gewoon betaald krijgen.

Voorschot

Die tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Het UWV meldt verder dat het betaalproces soepel verloopt. De NOW 2.0 kan nog tot en met 31 augustus worden aangevraagd.