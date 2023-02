Premium Het beste van De Telegraaf

Design is smeermiddel voor contact met China

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Vredig naast elkaar op de foto: de Chinese ambassadeur Tan Jian (m.) en Grace Li, vertegenwoordiger van Hong Kong bij de Europese Unie, met hun gastheer Hans Poulis (r.). Ⓒ Foto De Telegraaf

De Chinese ambassadeur in Den Haag Tan Jian wekt niet de indruk dat China snel overhelt naar de Russische kant in de oorlog in Oekraïne. „Wij hopen dat het snel eindigt”, zei hij in Den Haag. Daar zou China zelfs aan proberen mee te werken: „Onze bijdrage aan een oplossing wordt echter niet altijd gezien.”