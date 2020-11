Frans Sanofi doet bod op Kiadis Pharma

Kiadis Pharma houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Natural Killer-cellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties. Kiadis werkt ook aan een coronamiddel.

Sanofi biedt 5,45 euro per aandeel (cum dividend) op Kiadis. Volgens de onderneming bieden zowel het platform als de pijplijn van Kiadis een goede aanvulling op de bestaande activiteiten van Sanofi. Het bestuur van Kiadis staat achter het bod en bevelen het aan. Ook hebben fondsen die al iets meer dan 18 procent van Kiadis in handen hebben, toegezegd hun stukken aan te bieden.

Beursnotering beëindigen

Toezichthouders moeten zich ook nog over de transactie buigen, maar Sanofi en Kiadis voorzien op mededingingsvlak geen bezwaren. Als er na de biedingsperiode aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zal Sanofi de beursnotering van Kiadis beëindigen. De partijen denken dat het bod zal worden afgerond in de eerste helft van 2021.

John Reed, voor Sanofi wereldwijd verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, denkt dat het celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen bloedkanker en vaste tumoren. Er zullen voordelen te behalen zijn met de opkomende immuno-oncologiepijplijn van Sanofi, zo denkt hij.

Topman Arthur Lahr denkt daarbij dat de transactie waarde biedt voor de aandeelhouders en een eerlijke afspiegeling is van het potentieel van het platform en de pijplijn.