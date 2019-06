Column: Powell verhoogt de rente niet meer

Ze zou de situatie aankijken en indien nodig ingrijpen maar er was geen haast bij rente te veranderen. Na gisteren weten we dat het geduld alweer op is.

De leden van het rentecomité van de bank oordeelden dat een ruimer monetair beleid nodig zal zijn in de nabije toekomst. Bijna de helft van de leden gaf in de gepubliceerde vooruitzichten aan twee renteverlagingen dit jaar nodig te vinden. Slechts één wil de rente verhogen en dan ook maar één keer. Hoewel de vooruitzichten geanonimiseerd zijn, ben ik er vrij zeker van dat het Esther George is die de rente wil opkrikken. Zij is een bekende hardliner, een havik. Volgend jaar heeft ze echter geen stemrecht meer in het comité (elk jaar hebben 5 van de 12 regionale presidenten stemrecht). De geplande verhoging van de rente in maart 2020, altijd al net zo waarschijnlijk als dat promovendus RKC Waalwijk dit jaar kampioen Eredivisie wordt, is nu definitief van de baan. Sterker nog, die geplande renteverhóging heeft plaatsgemaakt voor een renteverláging.

Om het beleid ruimer maken kan de Fed, naast de rente te verlagen, ook de verkoop van de in loop der jaren opgekochte staatsobligaties, zogeheten quantitative tightening, staken.

Een belangrijke reden waarom de Fed geen geduld meer kan opbrengen, zijn de verwachte ontwikkelingen op het inflatiefront. De lage inflatie noemde voorzitter Jerome Powell in het verleden altijd als een tijdelijke zaak. Die verwijzing is in juni komen te vervallen. Uit de nieuwe schattingen voor de ontwikkeling van de prijzen blijkt dat de bank ervan uitgaat dat de inflatie ook volgend jaar te laag zal zijn. Ook de recent toegenomen loonstijgingen kunnen het tij niet keren, menen de Amerikaanse centrale bankiers. Nog een jaar van te lage inflatie zou de geloofwaardigheid van de bank verder kunnen aantasten.

Om toch niet een beeld neer te zetten dat ze de rente alleen maar zal verlagen de komende jaren, gaf de Fed stoïcijns aan in 2021 één keer te willen verhogen. Een nobel streven waarvoor geldt dat het slechts de vraag is wanneer ook die renteverhoging uit de verwachtingen zal verdwijnen. Persoonlijk zie ik dat tegen deze tijd volgend jaar gebeuren.

Ik acht de kans groot dat de Amerikaanse economie volgend jaar behoorlijk minder gaat groeien zo niet in een recessie terechtkomt. In zo’n omgeving zou het me niet verbazen als de Fed de rente meermaals verlaagt en in 2021 in het meest gunstige geval onveranderd houdt. Jerome Powells termijn als voorzitter van de bank loopt begin 2022 af. Als hij niet herbenoemd wordt, dan denk ik dat hij de officiële rente in de VS nooit meer zal verhogen.

Edin Mujagić is hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer.