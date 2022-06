Premium Het beste van De Telegraaf

Automobilisten betalen aan de pomp de hoofdprijs, ondertussen profiteert de staatskas: ’Tikt enorm aan’

Door Theo Besteman en Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Automobilisten voelen pijn aan de pomp: zelfs met de accijns- en btw-verlaging staan de prijzen weer op records. Iedere tankbeurt is een rib uit het lijf. Ondertussen profiteert de staatskas: de fiscus hengelt accijns over toptarieven binnen. En oliebedrijven als Shell boeken miljardenwinst, speculanten die gokken op schaarste hangen nieuwe Rolexen om, oliesjeiks worden via de staatsoliebedrijven multimiljardair.