KLM-topvrouw Rintel: ’We willen mee blijven doen aan overnamespel in Europa’

President-directeur Marjan Rintel van KLM wil samen met Air France mee blijven doen aan de consolidatie van de Europese luchtvaartmarkt. Ⓒ foto ANP / Ester Gebuis Fotografie

Cromvoirt - Luchtvaartmaatschappij KLM wil samen met Air France mee blijven doen aan de consolidatie in de Europese luchtvaartmarkt. Dat zegt president-directeur Marjan Rintel in gesprek met De Telegraaf bij de KLM Open. De topvrouw reageert op de definitieve instap van 40% van de Duitse concurrent Lufthansa in luchtvaartmaatschappij ITA, voorheen Alitalia afgelopen donderdag.