LIVE | ECB pompt nog eens €600 miljard in de economie

Dat heeft de ECB donderdagmiddag bekendgemaakt. Veel economen hadden al verwacht dat het bedrag omhoog zou gaan. Schattingen liepen uiteen van een verhoging naar €1000 miljard tot zelfs een verdubbeling tot €1500 miljard.

De ECB kondigde het programma aan in maart. Toen besloot de centrale bank tot aan het einde van het jaar voor €750 miljard aan obligaties op te kopen. Door de uitbraak van het coronavirus gaan eurolanden veel vaker de kapitaalmarkt op om geld op te halen. De actie van de ECB betekent dat de rentes op deze staatsschuld gedrukt wordt, zodat de staatsschuld draagbaar blijft.

Dat het bedrag omhoog gaat, is omdat de ECB de limieten al in zicht ziet komen. Eind vorige maand was al meer dan €182 miljard gekocht, bijna een kwart van het totaalbedrag.

Om half drie geeft ECB-directeur Christine Lagarde een toelichting op de beslissing.