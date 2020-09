Bytedance trekt op met Oracle om TikTok in VS te behouden

Oracle wordt in het voorstel de technologiepartner van Bytedance en zal de gebruikersdata van TikTok in de VS beheren.

De Amerikaanse overheid heeft laten weten de plannen deze week te gaan bekijken. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zou de deal „TikTok Global” kunnen creëren met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten en dat voor 20.000 banen kan zorgen.

„We zullen het de aankomende dagen bespreken met Oracle en ons technische team”, zei Mnuchin tegen zakenzender CNBC. De toezichthouder voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) doet deze week een aanbeveling aan president Donald Trump. Hij beslist dan uiterlijk 20 september over de deal.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vorige maand nog de video-app te verbieden als die deze week niet zou worden verkocht. Het Chinese bedrijf heeft voor de deal goedkeuring nodig van de regeringen van de Verenigde Staten en China.

Microsoft maakte eerder op zondag (lokale tijd) bekend dat de keuze niet op haar was gevallen. „We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor de gebruikers van TikTok en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen”, zei Microsoft in een verklaring.