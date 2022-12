Beursblog: DSM en Akzo onder druk; Basic-Fit trekt sprint

Vandaag werd de 95 jarige beursnotering van Unilever gevierd door een slag op de gong. Peter Dekkers heeft de gong geslagen in de aanwezigheid van het team van Unilever. AEX 718.62 0.04 %

Na een licht hogere start kijkt de AEX donderdagochtend tegen een klein verlies aan. Na de terugtrekkende beweging in voorgaande dagen maken beleggers een pas op de plaats in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS. Chemiefondsen zitten in de achterhoede. In de Midkap valt Basic-Fit in de smaak.