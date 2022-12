Beursblog: Hongkong zit in de lift; Japan zakt weg

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

De beurs in Hongkong zit donderdag tussentijds in de lift in reactie op een verdere versoepeling van de coronaregels in de stadstaat. De aandelenmarkt in Japan zakt licht weg.