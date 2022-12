Beursblog: staal helpt AEX verlies boven te komen; Philips ligt er zwak bij

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Vandaag werd de 95 jarige beursnotering van Unilever gevierd door een slag op de gong. Peter Dekkers heeft de gong geslagen in de aanwezigheid van het team van Unilever. AEX 718.8 0.06 %

De AEX komt rond de lunch nauwelijks in beweging. Beleggers kijken de kat uit de boom in de aanloop naar nieuwe arbeidsmarktcijfers uit de VS. Bij de hoofdfondsen zitten Prosus en Arcelor in de voorhoede. Philips en Takeaway maken een terugtrekkende beweging.