Auto die elektriciteit aan het net levert: Fiat en Peugeot gaan huwelijk aan met stroomreus

Het statutair in Nederland gevestigde fusiebedrijf van PSA en Fiat Chrysler – de derde autobouwer ter wereld – gaat met Engie EPS een laadinfrastructuur ontwikkelen. Ook willen de twee laadabonnementen aanbieden en investeren in technologie waarbij reststroom van de autobatterij weer teruggegeven kan worden aan het elektriciteitsnet.

Stellantis is al sinds november in gesprek met de technologietak van energiereus Engie, het voormalige Suez, over een toekomstige samenwerking. Nu is bekend dat zij kiezen voor een volledige joint venture. Die organisatie moet komende maanden voltooid worden.

Bij de presentatie van de eerder deze maand afgeronde fusie tussen de Franse autobouwer PSA en de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot FCA was al duidelijk dat Stellantis alle ballen op elektrische mobiliteit zou gooien. Vooral het Fiat Chrysler-deel, die naast de moedermerken ook onder ander Alfa Romeo, Jeep en Dodge voert, heeft een grote achterstand in e-mobiliteit.