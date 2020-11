KLM-piloot behoort tot best betaalde ter wereld: 24% meer dan Duitse collega

Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Piloten van KLM behoren tot de best betaalde vliegers ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van het internationale onderzoeksbureau HKP Group, dat in 2018 een uitgebreide vergelijking heeft gemaakt tussen wat piloten bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen in de wereld verdienen en hoeveel uren zij in de lucht zijn. Dit zijn cijfers van voor de coronacrisis.