CPB: BIK heeft ’nauwelijks’ effect op banen en economie

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de BIK. Die regelt dat bedrijven in 2021 en 2022 in totaal voor 4 miljard euro aan een korting van 2,44 of 3% krijgen op investeringen. Dat gaat wel zorgen voor een ’tijdelijke toename’ van investeringen, schrijft het CPB. Daarnaast zullen bedrijven plannen uit 2023 naar voren gaan halen om de korting mee te pakken.

Maar effecten op de arbeidsmarkt en de economie zijn er volgens het CPB ’nauwelijks’. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) had al voorspeld dat de BIK weinig banen op zou leveren en vindt dat ook niet het belangrijkste doel, ondanks het woord ’baangerelateerde’ in de naam. De Raad van State adviseerde daarom in een kritische blik op de maatregel om dat woord dan maar uit de naam te halen.

CPB heeft het effect nu doorgerekend en komt op een ’tijdelijke beperkte’ daling van de werkloosheid, van 0,1 procentpunt. Dat zou op basis van de meest recente cijfers om zo’n 10.000 banen gaan. Maar omdat de BIK tijdelijk is, stijgt de werkloosheid richting 2025 uiteindelijk weer terug naar een zelfs iets hoger niveau dan zonder de korting. Want door de investeringen wordt ’arbeid vervangen door kapitaal’, schrijft het planbureau.

Economie

Iets soortgelijks gebeurt bij de economie. Het CPB verwacht dat de investeringen in 2021 en 2022 met ongeveer 2,4 miljard euro per jaar zullen toenemen. Dat zorgt voor ongeveer 0,1 procentpunt meer economische groei. Maar ook die groei gaat in de jaren daarna weer in rook op.

Het kabinet komt met de BIK als vervanging voor het schrappen van de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Het plan komt uit de lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW en doet veel stof opwaaien. De Raad van State is kritisch, net als een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer. Die behandelt vanaf volgende week het Belastingplan, waar deze maatregel ook bij hoort.