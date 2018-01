Aantal WW-uitkeringen daalt meer dan verwacht

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt eind dit jaar naar verwachting op 305.000. Dat zouden er 35.000 minder zijn dan eind 2017. Het UWV is daarmee optimistischer dan bij de laatste prognose in juni vorig jaar. Dat komt doordat de werkloosheid sneller daalt dan destijds werd verwacht.

In totaal verwacht het UWV dit jaar 4,3 miljard euro aan WW-uitkeringen te verstrekken. Toen de arbeidsmarkt op het dieptepunt was, in 2014, was dat nog 6,9 miljard euro.