700 Nederlandse 'sjoemelauto's' teruggeroepen

Vorige maand werd al bekend dat van de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee definitief vast was komen te staan dat er sjoemelsoftware was gebruikt om de echte uitstoot van de schadelijke stoffen deels te verbloemen. Toen was nog niet duidelijk om hoeveel auto's het exact ging.

Suzuki Vitara Ⓒ SUZUKI

De fabrikanten moeten nu een alternatief bedenken, dat aan de RDW voorleggen en als die zich daarin kan vinden, de vervanging aanbrengen in de auto's.

Intussen mogen de eigenaren er nog wel mee rijden.