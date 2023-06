Helft werkenden kan last minute nog vakantie opnemen

Onbeperkte vakantiedagen zijn ook populair. Een meerderheid van 52% zou dit graag krijgen, hoewel slechts 15% aangeeft dan veel meer dagen vrij te nemen, en 34% iets meer dagen. Een groep van 42% van de respondenten zou evenveel vakantie nemen en 10% minder.

Onbeperkt budget

Ook ruim vier op de tien werkgevers (41%) zien een onbeperkt vakantiedagenbudget wel zitten. Dat is meer dan in andere Europese landen. Slechts 27% is uitgesproken negatief, 32% is neutraal, blijkt uit de enquête, die onder ruim 16.000 werknemers en bijna 5000 werkgevers in 16 Europese landen is afgenomen. Ook Kroaten, Polen en Spanjaarden zouden graag onbeperkt vakantie willen opnemen.

Nederland is koploper wat betreft digitalisering van het aanvragen van vakantiedagen, liefst 91% kan dit. Ook zijn Nederlandse werkgevers relatief flexibel in het laten meenemen of uitbetalen van vakantiedagen. Liefst 61% laat werknemers ze meenemen naar volgend jaar, 30% betaalt ze uit. Bij 9% van de ondervraagde werkgevers vervallen niet-opgenomen vakantiedagen. Hier is in Nederland ook vrij strenge wetgeving over.