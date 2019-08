China voorkomt verdere val van yuan

Die stap komt een dag nadat de Chinezen de yuan lieten zakken tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in tien jaar. De Verenigde Staten beschuldigden het Aziatische land daarop van koersmanipulatie. Door de maatregel worden Chinese producten relatief goedkoper en de effecten van de Amerikaanse importheffingen deels teniet gedaan.

Marktpartijen verwachten niet dat China zijn eigen munteenheid verder laat wegzakken. In 2015 moest het land 500 miljard dollar van zijn reserves uitgeven om de munt te stabiliseren na een scherpe daling en China zal een vergelijkbaar scenario willen voorkomen. Bovendien zijn de schulden van bedrijven in dollars de afgelopen vier jaar verdubbeld. Die worden moeilijker af te lossen als de yuan minder waard is.

Handelsoorlog VS

Dat China de yuan liet devalueren wordt algemeen gezien als een reactie van het land op extra importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week aankondigde. China besloot ook de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten.

De oplaaiende handelsoorlog zet de financiële markten onder druk. Beleggers zochten hun heil in 'veilige' investeringen als goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties. Wall Street beleefde maandag de grootste verliesdag van 2019 tot nu toe.