Sligro zet streep door dividend

Sligro heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers waardoor zijn bankconvenanten zijn verruimd. De resultaten van de onderneming staan al geruime tijd onder druk door de maatregelen tegen het coronavirus. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten en leningen dit najaar af te lossen.

Daarnaast heeft Sligro in de aanvullende afspraken onder andere beloofd dit kalenderjaar geen dividend uit te keren. Financieel herstel heeft nu prioriteit, dus is er geen ruimte voor winstuitkeringen. Volgens de onderneming is het dankzij de aanpassingen aan de convenanten beter mogelijk om het herstel in het tweede halfjaar te financieren.