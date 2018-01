ING doet aangifte om cyberaanval

Dat laat een woordvoerder van de bank maandag weten aan De Telegraaf. Een aanval van dergelijke proporties maakte ING naar eigen zeggen voor het laatst in 2013 mee. Sindsdien slaagde de bank er met diverse veiligheidsmaatregelen in om internetcriminelen te slim af te zijn. „Maar zij zijn er gisteravond toch in geslaagd die te omzeilen”, vat de zegsman de gebeurtenissen samen.

DDoS-aanval

Aangifte behoort volgens ING ‘tot het standaardprocedure’ bij een cyberaanval. Of ABN Amro ook aangifte gaat doen is niet duidelijk. ING en ABN Amro werden zondag getroffen door een zogenoemde Denial-of-Service (DDoS) aanval. Hierbij vragen talloze besmette computers tegelijkertijd een website op, waardoor de server van de bewuste site bezwijkt.

Bij de banken liggen hierdoor het internet- en mobiel bankieren stil, en kunnen klanten ook geen iDeal-betalingen verrichten. ING benadrukt dat er geen sprake is van een hack: „Er is dan ook op geen enkele wijze sprake van een inbreuk op de banksystemen of op klantgegevens.” ING ‘durft niet te zeggen’ wat dan precies het doel is van een DDoS-aanval.

Gepakt

Bunq slaagde er eind vorig jaar in de dader van enkele DDos-aanvallen op de internetbank zelf in de kraag te grijpen. Het bleek te gaan om een 18-jarige scholier. Omdat de jongen zichzelf meldde nadat hij in het nauw werd gedreven door de techneuten van Bunq, deed de bank de kwestie af met een week vrijwilligerswerk voor Amnesty International.