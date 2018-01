Ook Rabobank getroffen door cyberaanval

Door de zogenoemde DDoS-aanval ligt het internetbankieren voor klanten van de Rabobank er momenteel compleet uit. De bank meldt zelf dat dit komt door een cyberaanval. In dat geval kan een bank ervoor kiezen de systemen compleet uit te schakelen om de aanval af te wenden.

Op de site Allestoringen.nl stromen er vanaf ongeveer 9 uur zondagochtend duizenden klanten binnen van klanten die niet in kunnen loggen bij internetbankieren of niet met hun creditcard kunnen betalen.

Ook ABN en ING onder vuur

Rabobank is niet de enige bank die last heeft van cyberaanvallen. Afgelopen weekend werden ook ABN Amro en ING onder vuur genomen door hackers, ABN zelfs tot drie keer toe. Die storingen zijn inmiddels wel weer verholpen.

Bekijk ook: Na ABN Amro ook ING getroffen door cyberaanval

Klaas Knot, voorzitter van toezichthouder De Nederlandsche Bank, liet zondag in het tv-programma Buitenhof weten zich zorgen te maken over de grote hoeveelheid cyberaanvallen op Nederlandse banken.

Volgens Knot is het zelfs zo erg dat er elke seconde wel een aanval is. Slechts een enkele is dusdanig zwaar dat het online betalingsverkeer lam wordt gelegd. Maar dat gebeurt de laatste weken wel heel vaak.

„Dat is de realiteit anno 2018”, zei Knot die sprak van een „serieuze zaak.”