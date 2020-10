McAfee maakt comeback op technologiebeurs Nasdaq

McAfee vooral bekend vanwege de gelijknamige beveiligingssoftware geeft in totaal 37 miljoen aandelen uit waarmee circa $740 miljoen wordt opgehaald. De introductieprijs bedraagt $20 per aandeel. Met de opbrengst van de beursgang wil McAfee onder meer de schuldenlast terugdringen.

In 2010 werd McAfee van de beurs gehaald door Intel. De Amerikaanse chipreus legde destijds in totaal $7,7 miljard op tafel. Volgens Wim Zwanenburg, strateeg bij Stroeve & Lemberger, werd de aankoop door Intel gedaan om zo meer diversificatie aan te brengen in zijn activiteiten.

Meerderheidsbelang TPG

Vijf jaar later nam TPG een belang van 51% in McAfee over van Intel. Door het gunstige klimaat voor beursgangen op Wall Street maakt het IT-beveiligingsconcern zijn comeback op de Nasdaq. Zwanenburg benadrukt dat cybersecurity nog steeds een belangrijk thema is. Hij wijst er op dat de markt verschoven is naar het bedrijfsleven doordat standalone computers bij consumenten sterk zijn afgenomen. Morgan Stanley en Citigroup behoren tot de partijen die de aandelenemissie onderschrijven. Recent werd het debuut van cloudbedrijf SnowFlake nog enthousiast ontvangen.

Bekijk ook: Softwaremaker John McAfee gearresteerd om belastingontduiking

McAfee zag eind jaren tachtig het licht. Oprichter John McAfee bracht het bedrijf in de jaren negentig tot grote naamsbekendheid. McAfee was marktleider in het beschermen van bedrijven en consumenten tegen internetbedreigingen. De markt van cyberveiligheid was vorige jaar nog goed voor ruim $3 miljard.

Het voormalige boegbeeld van McAfee heeft momenteel andere dingen aan zijn hoofd. Vorige week werd hij nog opgepakt vanwege belastingontduiking en cyberoplichting. In 2019 brak McAfee nog een land voor de digitale munt bitcoin die volgens hem dit jaar een miljoen waard zou zijn.