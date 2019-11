Veel Nederlanders kennen pincode creditcard niet

„Helaas zien we dat in 2,5% van de schadegevallen door diefstal de pincode bij de kaart werd bewaard. In dat geval wordt de schade niet vergoed en dat is natuurlijk dubbel zuur”, zegt fraude-expert Jan-Bas Pietersen van de betaaldienstverlener. „We kunnen daarom ook niet genoeg benadrukken dat men zorgvuldig met de creditcard om moet gaan. Bewaar de pincode nooit bij de creditcard. Niet op een papiertje en niet opgeschreven als telefoonnummer. Want dat weten criminelen ook”

Senioren blijken hun pincode wel beter te onthouden dan jongeren, maar ze bewaren hun creditcardgegevens wel het vaakst op hun computer, telefoon of in de portemonnee (25%). Dat is een van de uitkomsten van het donderdag gepresenteerde jaarlijkse onderzoek van ICS onder creditcardgebruikers in Nederland.

Een derde van de Nederlandse creditcardgebruikers gebruikt de kaart maandelijks, ook voor dagelijkse uitgaven. Zo tankt één op de vijf met de creditcard. Van de ondervraagden meldt 23% dat ze Spotify, Netflix of de krant met een creditcard betalen. 14% heeft wel eens misbruik van hun creditcard meegemaakt, zoals diefstal, phishing of een bestelling in een nepwebshop. De voornaamste reden voor het aanschaffen van een creditcard is voor betalingen tijdens reizen en vakanties (60%).

Met zo’n 3 miljoen uitgegeven creditcards is ABN Amro-dochter ICS marktleider in Nederland. De betaalorganisatie geeft eigen creditcards uit en creditcards in samenwerking met andere partijen, zoals de ANWB Creditcard en de Bijenkorf Card.