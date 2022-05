Man omzeilt volmacht met ’hulp’ oplichtster en trekt eigen bankrekening leeg

’Heimwee naar de EEG’

In zijn, weer informatieve, column (De Telegraaf van 12 mei) geeft Martin Visser een kijkje in de verdiensten van het personeel van de ECB. Onthutsend hoeveel daar “verdiend” wordt. We hebben het dan niet eens over b.v. EU-commissarissen zoals de zogenaamd linkse Frans Timmermans, stelt Kees Zrakers...