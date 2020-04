Poolse en Russische regels spelen Atrium parten

De Poolse regering heeft wetgeving aangenomen waarmee die het mogelijk maakt voor bedrijven om tijdelijk lagere huren af te dwingen voor winkelunits in commerciële gebouwen met een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Bedrijven die van de regeling gebruik maken zijn wel verplicht huurcontracten voor eenzelfde periode als de winkelsluitingen te verlengen plus een extra zes maanden.

In Rusland moeten niet-noodzakelijke winkels zeker tot 5 april hun deuren gesloten houden. Dat is een week langer dan eerder gemeld. Volgens Atrium is de kans groot dat deze regeling langer zal duren.

Uitstel

Atrium maakte eerder al bekend vanwege de coronacrisis niet-noodzakelijke investeringen uit te stellen en te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Ook in Tsjechië en Slowakije heeft Atrium te maken door de overheid opgelegde handelsbeperkingen.

Sinds het begin van de crisis in februari werkt Atrium naar eigen zeggen nauw samen met huurders, personeel en lokale gezondheidsautoriteiten om een ​​aantal preventieve maatregelen om het virus in te dammen en de impact op onze consumenten te minimaliseren. De impact van de crisis op de financiële resultaten is nog ongewis.