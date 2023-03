Premium Het beste van De Telegraaf

BBB maakt entrée en kostbare piano rentrée in Paviljoen Welgelegen Waarom moest Steinway-vleugel weg uit provinciehuis Noord-Holland?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Commissaris Arthur van Dijk tussen zijn vrouw Inge en de Noorse ambassadeur Bård Ivar Svendsen. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Voordat de nieuwe BBB-leden hun triomfantelijke entree maakten in de staten van Noord-Holland, was daar de rentree van een oude bekende, de monumentale Steinway-vleugel. De Haagse muziekacademie waaraan hij in bruikleen is gegeven bood een dankconcert aan.