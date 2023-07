Bedrijven verkopen massaal Barbie-producten, enkele uitverkocht

-

„Ik denk dat we nooit zoveel commerciële samenwerkingen hebben gezien die voortkwamen uit één film”, zei bestuurder Jo Ashdown van Mando-Connect, een onderdeel van het Britse marketingconcern WPP.

Veel van de merchandise is gericht op volwassenen. Mattel hoopt dat de deze maand uitgebrachte film nostalgische gevoelens opwekt bij mensen die vroeger als kind met barbiepoppen speelden. Ook moet een nieuwe generatie nu kennis maken met Barbie.

Zara heeft misschien wel de grootste Barbie-collectie, met meer dan honderd producten gebaseerd op de film. Verreweg het grootste deel is gericht op volwassen vrouwen, maar ook voor mannen en kinderen is er wat te vinden. De keten lanceerde de lijn deze week en moest in het Verenigd Koninkrijk woensdag al nee verkopen voor enkele producten. Op de Nederlandse website is ongeveer de helft van de aangeboden producten nu beschikbaar.

Schoenenverkoper Crocs kwam met een speciale Barbie-editie, die ook is uitverkocht. Koffermerk Beis had zich ook niet goed genoeg ingesteld op de vraag naar zijn speciale roze exemplaren. Hotelketens Hyatt en Hilton kozen ervoor om kamers in het Colombiaanse Bogota en Maleisische Kuala Lumpur in Barbie-sfeer te brengen.

Marktplaats liet eerder deze week al weten dat er veel interesse is in barbiepoppen. Volgens de verkoopsite werd er in de eerste helft van het jaar ruim een half miljoen keer gezocht op Barbie. Het aantal advertenties stond woensdagmiddag op ruim 19.500, honderden meer dan een dag eerder.