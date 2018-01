Digitale aanval legt website Belastingdienst plat

De Belastingdienst is, na ABN Amro, ING en Rabobank, de vierde Nederlandse organisatie in drie dagen tijd die door digitale aanval onderuit is gegaan. Tijdens die aanvallen worden websites met zo veel data bestookt, dat ’normale’ klanten er niet meer tussen komen.

De aanval op de fiscus kwam rond half twaalf vanochtend, en was veel heviger dan voorgaande incidenten. „We weten niet wie erachter zit”, zegt een woordvoerder. Die benadrukt dat „we snel weer in de lucht waren. We zijn berekend tegen dit soort zaken, er hoeven geen nieuwe maatregelen te worden genomen.”