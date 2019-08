Trump: economie VS aan ketting van Fed

Het is zeker niet voor het eerst dat Trump kritiek heeft op het beleid van de Fed, ondanks dat de bankenkoepel recent besloot de rente voor het eerst in tien jaar tijd te verlagen.

Trump gaf ook tekst en uitleg over de huidige status van de handelsbesprekingen met China. De VS staan volgens de president open voor gesprekken met Peking. Maar een deal zit er voorlopig niet in. Ook spoorde de Amerikaan Zuid-Korea en Japan aan om hun handelsgeschil de wereld uit te helpen.