Sunweb neemt Corendon toch niet over

Volgens Corendon-baas Steven van der Heijden is aan alle voorwaarden voor de verkoop voldaan. „We houden hen voor de rechter aan de koopovereenkomst.” Met de transactie is naar verluidt meer dan 100 miljoen gemoeid. Corendon en Sunweb zijn na TUI de nummers twee en drie reisorganisaties in Nederland.

Sunweb zal de overname naar eigen zeggen niet voortzetten, „juist in lijn met de voorwaarden.” De reden is volgens topman Mattijs ten Brink dat er voor de deadline niet kon worden voldaan aan alle eisen om de transactie af te ronden.

„We betreuren het om deze aankondiging te doen. Sunweb heeft veel tijd en middelen geïnvesteerd om deze overname mogelijk te maken”, zegt hij. Sunweb heeft volgens hem vertrouwen in de juridische procedure.

Corona heeft volgens Ten Brink een aanzienlijke impact op de hele reisindustrie. „Met de beëindiging van de overeenkomst kunnen beide organisaties zich weer volledig richten op hun eigen prioriteiten.”