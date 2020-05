Stoffeerder gaat massaal medische mondkapjes maken

Het bedrijf verwacht wekelijks 2,4 miljoen medische mondkapjes te kunnen produceren. Daarvoor wordt een speciale tak opgetuigd, HMK Medical waarbij de afkorting staat voor Hollandse Mondkapjes. Productie begint in juni.

De mondkapjes krijgen drie lagen en worden gecertificeerd in Zwitserland. De productie betreft chirurgische maskers type IIR die voor medici en paramedici bedoeld zijn maar ook voor mensen in contactberoepen en reizigers. De voor de productie benodigde grondstoffen komen vooralsnog uit China, maar BMS is op zoek naar Europese alternatieven.

Meer producenten

BMS is niet het eerste bedrijf dat mondkapjes in Nederland produceert. Bijvoorbeeld speciaalchemieconcern DSM, filterproducent Afpro en beddenfabrikanten Auping maken ook mondkapjes. Daarnaast lijken filmpjes over het zelf maken van mondkapjes een grote hit te worden op YouTube.

Voor beginners en gevorderden, voor mannen en vrouwen zijn er tips en patronen te vinden. Maskers kunnen eenvoudig met de hand worden genaaid.

BMS heeft ervaring op het gebied van gestuurd snijden met behulp van een computer, borduren en naaien. „De productie van mondkapjes is technisch gezien verwant met wat BMS doet”, aldus directeur Sander Borchart. „Daarom durf ik het aan om een substantieel bedrag in een Haarlemse productielijn te investeren.” BMS is al jaren specialist in het bekleden van zitmeubelen voor onder meer treinen, bussen, trams en auto’s.

Veertig medewerkers

Het Haarlemse bedrijf werd op het idee gebracht van het maken van mondkapjes door een van zijn klanten. Die vroeg BMS om mee te denken over de productie van mondkapjes voor een deel van zijn personeel. Na wat onderzoek bleek dat BMS dat waar kon maken.

BMS werkt samen met een Chinese leverancier van borduur-, snij- en naaimachines, die ook productiemachines voor de medische industrie maakt. Dit bedrijf levert begin juni twee computergestuurde mondkapjesmachines en later die maand volgen er naar verwachting nog twee. Zo’n dertig tot veertig medewerkers van de stoffeerder zullen betrokken zijn bij de nieuwe werkzaamheden.