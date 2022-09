Beursblog: Wall Street zakt na mooie hersteldag voor AEX

Door Johan Wiering

Na vijf verliesdagen op rij sloot de AEX vrijdag stevig hoger. Het nieuws dat de werkloosheid in de VS onverwachts is gestegen, voedde hoop bij beleggers dat de Fed minder stevige renteverhogingen gaat doorvoeren. Gaandeweg de handelsdag op Wall Street vervloog die hoop echter, waardoor de Amerikaanse beursgraadmeters in het rood doken.