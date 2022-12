Nederlanders betalen kerstinkopen vaker dan ooit met pin

Bij de Bijenkorf in Amsterdam stonden de mensen zaterdag opnieuw buiten in de rij om naar binnen te mogen. Bij supermarkten van Albert Heijn was het druk met mensen die hun laatste kerstboodschappen kwamen doen.

22 miljoen betalingen

Alles bij elkaar telde de Betaalvereniging vrijdag meer dan 22 miljoen betalingen met pinpassen en creditcards aan de Nederlandse winkelkassa's, goed voor ruwweg €740 miljoen. Dat is beduidend meer dan de drukste dag in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen werden op zaterdag 21 december ongeveer 21 miljoen kaarttransacties verwerkt voor een totaalbedrag van zo'n €675 miljoen.

"In eerdere jaren viel het dagrecord altijd op de laatste zaterdag voor Kerstmis. Wellicht wordt het record van gisteren dus vandaag nog overtroffen", laat een woordvoerder weten. Het is eigenlijk al de hele week druk in de winkelstraten. Sinds vorige week zaterdag is in Nederland al voor ruim €3,5 miljard met een pasje uitgegeven. Dat is bijna €1 miljard meer dan in een gewone week. Online wordt er eveneens veel gespendeerd, maar niet zoveel als eerder dit jaar rond koopjesfestijn Black Friday.

Lange rijen

Volgens vakbond FNV zijn de rijen voor de Bijenkorf in Amsterdam niet alleen het gevolg van de grote toestroom aan mensen die nog even snel een kerstcadeautje op de kop willen tikken. Er wordt namelijk ook gestaakt. De bond organiseert al weken acties bij het warenhuis waaraan telkens een deel van de werknemers meedoet. De Bijenkorf erkent dat er in deze periode op sommige afdelingen tijdelijk minder bezetting is. Daarom hanteert de keten een maximum voor het aantal bezoekers dat tegelijk in de winkel kan zijn.

Bekijk ook: Oekraïense ondernemers komen met kerstpakket de winter door

Niet alleen bij de Amsterdamse Bijenkorf legden medewerkers zaterdag het werk neer. Dat gebeurde ook in enkele andere filialen en bij drogisterijketen Etos, waarvan verspreid over het land zelfs diverse vestigingen moesten sluiten. Etos zegt de actie vervelend te vinden. FNV eist zowel bij de Bijenkorf als in de drogisterijbranche hogere lonen. Naar de smaak van de bond moeten de werkgevers veel meer loon bieden dan ze tot nu toe hebben gedaan.

Kerststollen

Een woordvoerster van Albert Heijn noemt het zaterdag "gezellig druk". "In de winkels zien we dat de carpaccio hard gaat", zegt ze. Ook feeststollen, gourmetartikelen en ragoutbakjes worden veel verkocht.