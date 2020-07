Adyen en Unilever gewild in vlakke AEX

Rond 15 uur staat de hoofdgraadmeter in Amsterdam op 564,6 punten, enkele punten winst. De Midkap-index zakt 0,7% terug tot 768,2 punten. De volumes liggen onder het gemiddelde.

De DAX-index in Frankfurt zakte 0,1%. De Ifo-index voor het Duitse ondernemersklimaat steeg van 86,3 in juli naar 90,5 in augustus. De CAC-40-index staat op 0,4% verlies. In Londen koerst de FTSE100 op een verlies van 0,2%.

De beurzen in New York staan volgens de futures voor opening om 15.30 uur op 0,3% tot 0,5% winst, technologiebeurs Nasdaq steekt af met rond 0,8% toename.

,,Een typische maandag: veel partijen aan de koopkant bereiden zich voor op de verklaring van Federal Reserve-bijeenkomst van woensdagavond”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. ,,Die zal niet veel afwijken van wat een maand geleden is gezegd - maar daarna krijg je de zomer, beleggers zijn daar scherp op.”

Verder komen de bedrijfscijfers en het bbp-cijfer voor de VS en de inkoopmanagerscijfers uit China deze week op de agenda.

De toename van aantallen besmettingen domineert het beurssentiment ook, aldus broker IG. In Spanje en in België zijn nieuwe pieken gemeld, nadat eerder Frankrijk waarchuwde. Ook in Nederland zijn steeds meer aanwijzingen dat het aantal besmettingen oploopt. De Britse regering heeft een quarantaineplicht ingesteld voor mensen die uit Spanje komen.

„De eurozone gaat naar een krimp van 12% op jaarbasis”, aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Bankiers. Vooral omdat bij de haperende economie het vertrouwen van consumenten begint te haperen, stelthij. De kredietverstrekking wordt door bedrijven en consumenten gebruikt om buffers aan te leggen - niet om uit te geven. In de VS voorziet Aben zelfs een teruggang van -30% tot -35% over het tweede kwartaal.

De euro schoot 0,7% omhoog naar $1,173. Brentolie verloor 0,3%.

KPN krijgt tik

Het aandeel KPN (-4,5%) werd negatief ontvangen na de melding van zijn kwartaalresultaten. Het telecombedrijf houdt het interim-dividend in augustus overeind. KPN meldde eveneens prognose voor 2020 overeind te bevestigen. Maar voor zakenbank Jefferies is een tegenvaller dat het grootste telecombedrijf van Nederland meldde dat de gevolgen van de coronacrisis niet goed zijn in te schatten.

Volgens ING zijn de resultaten volgens verwachting. Wel herstelt de zakelijke tak later dan eerder gemeld, daar zijn de risico’s groter geworden dan in de consumententak die vanwege corona goede zaken deed, aldus ING.

ABN Amro verloor 1,9%, Aegon zakte 0,5%, ASR verspeelde 1%, ING raakte 1,4% kwijt.

De grote winnaars zitten vooralsnog bij Adyen, dat 2,6% in het groen staat. Just Eat Takeaway pluste met 1,5%.

Van de zwaargewichten staat ASML nog net 0,1% in het rood, terwijl sectorgenoot ASMI 0,7% wint. Shell wordt 0,5% duurder. De 1,3% winst voor Unilever trekt het gemiddeld toch weer de goede kant op.

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair waarschuwt dat een tweede golf van het coronavirus in Europa het herstel voor luchtvaartmaatschappijen naar volgend jaar zou kunnen duwen. Easyjet verloor 10% op de beurs, alle grote carriers in Europa daalden fors en beleggers deden Air France KLM-aandelen in de uitverkoop: -3,4%.

Ook in de Midkap-index: een verlies van 6% voor kunstmestboer OCI. Analisten van JPMorgan hebben vanochtend hun verkoopadvies en een koersdoel van €9,50 voor het aandeel herhaald, na een rapport met dezelfde conclusie een maand geleden.

Sportschoolketen Basic-Fit kachelt 4,9% achteruit.

De goudmarkt blijft in de schijnwerpers. De goudprijs steeg maandag naar een recordhoogte van 1944,71 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee is het record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken.

