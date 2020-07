Beurs: KPN overtuigt niet, OCI diep in het rood

Een uurtje na de openingsgong staat de hoofdgraadmeter in Amsterdam op 564,6 punten, 0,1% winst ten opzichte van het slot op vrijdag. De Midkap-index verliest 0,9% en gaat naar 766,1 punten. Elders in Europa kleuren de koersenborden rood, met een verlies van 0,2% voor de FTSE100 in Londen en 0,4% lagere koersen op de Franse CAC40. De DAX-index wint wel een beetje: +0,1%.

Het coronavirus domineert nog altijd het beurssentiment. Onder meer in Spanje en in België werden afgelopen weekeinde nieuwe pieken gemeld, nadat eerder Frankrijk al had aangegeven dat op sommige plekken het virus de kop weer opsteekt. Ook in Nederland zijn steeds meer aanwijzingen dat het aantal besmettingen oploopt. De Britse regering heeft een quarantaineplicht ingesteld voor mensen die uit Spanje komen.

KPN

Telecombedrijf KPN opende maandagochtend een zeer drukke cijferweek met de belofte van een interim-dividend in augustus, en een ongewijzigde prognose voor heel 2020 – en dat ondanks corona. Beleggers zetten het bedrijf niettemin fors in het rood: KPN verliest 3,1% aan beurswaarde. Ook beleggers in Unibail-Rodamco-Westfield zijn met het verkeerde been de week in gestapt: hun aandelen staan op 1,6% verlies. De grote winnaars zitten vooralsnog bij Adyen, dat 2,3% in het groen staat.

Van de zwaargewichten staat ASML 0,7% in het rood, en verliest ook Shell 0,2%. De 0,8% winst voor Unilever maakt dat gemis grotendeels goed.

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair waarschuwt dat een tweede golf van het coronavirus in Europa het herstel voor luchtvaartmaatschappijen naar volgend jaar zou kunnen duwen. De prijsvechter verwacht deze hele zomer verlies te draaien. Toch denkt Ryanair dat de crisis kansen biedt omdat luchtvaartmaatschappijen met hogere kosten hun capaciteit zullen verkleinen, waardoor het bedrijf meer klanten zou kunnen trekken.

De Ryanair-cijfers zijn voor beleggers in Air France KLM reden om hun aandelen in de uitverkoop te doen: -3,1%. Ook in de Midkap-index: een verlies van 7,5% voor kunstmestboer OCI. Analisten van JPMorgan hebben vanochtend hun verkoopadvies en een koersdoel van €9,50 voor het aandeel herhaald, na een rapport met dezelfde conclusie een maand geleden. Sportschoolketen Basic-Fit kachelt 5,6% achteruit.

De goudmarkt blijft eveneens in de schijnwerpers staan. De goudprijs steeg maandag naar een recordhoogte van 1944,71 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee is het record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken. De afgelopen tijd maakt de goudprijs een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken. De prijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen, en de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.