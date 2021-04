Brazilianen happen in maker vleesvervangers

Premium Financieel

Transavia: nog steeds interesse in Lelystad Airport

Vakantievlieger Transavia heeft nog steeds interesse in vluchten vanaf Lelystad Airport. Dat zegt topman Marcel de Nooijer in gesprek met De Telegraaf. Door corona is het aantal vluchten fors teruggevallen, maar dat is een tijdelijke situatie, aldus de ceo van de KLM-dochter.