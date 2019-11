Banengroei bedrijfsleven VS iets beter dan voorzien

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in oktober bij de private sector in de VS 125.000 banen bij, terwijl vooraf een toename met 116.00 werd verwacht. Het banencijfer over september werd fors neerwaarts bijgesteld van 135.000 naar 93.000.

Het banenrapport van ADP is een voorproefje in de aanloop naar de officiële werkgelegenheidscijfers in Amerika die komende vrijdag naar buiten komen. Er worden dan in totaal 93.000 nieuwe banen voorzien met een werkgelegenheidscijfer van 3,6% van de beroepsbevoling.