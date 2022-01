Premium Het beste van De Telegraaf

Vergaande samenwerking met Gorillas Jumbo gaat flitsbezorgen; ’Ik zie het liever niet’, bekent topman

Door Edwin van der Schoot

Ton van Veen, CFO van Jumbo Supermarkt. Ⓒ Foto ANP / HH

Utrecht - ’If you can’t beat them, join them.’ Jumbo-bestuurder Ton van Veen windt er geen doekjes om waarom de tweede supermarktketen van Nederland tóch in zee gaat met flitsbezorger Gorillas. „Nieuwe trends, ook al zijn ze disruptief en passen niet in jouw businessmodel, kun je maar beter omarmen dan je er tegen te verzetten.”