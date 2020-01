Takeaway: week vertraging overname Just Eat

Tegelijkertijd denkt het Nederlandse bedrijf dat de eerder aangegeven planning een week vertraging oploopt door een onderzoek van de Britse marktwaakhond CMA.

De CMA kondigde donderdag een onderzoek rondom de samensmelting van de twee aan waar de toezichthouder eerder nog had bepaald dat dit niet nodig was. De marktwaakhond accepteert tot 6 februari commentaar over de fusie.

Takeaway verwacht nu dat begin februari in de nieuwe aandelen Just Eat Takeaway kan worden gehandeld. Aandeelhouders Just Eat hebben nu ook tot het eind van deze maand om hun aandelen aan te melden zodat ze op 7 februari de aandelen in het fusiebedrijf kunnen ontvangen.

Investeerder Cat Rock Capital, dat aandelen heeft in zowel Just Eat als in Takeaway, noemt de stap van de toezichthouder overigens „duidelijk niet gerechtvaardigd.” De investeerder roept de CMA dan ook op een „snel en eerlijk” onderzoek te doen.