IMF-topvrouw waarschuwt voor economisch zwaar jaar

De belangrijkste reden voor Georgieva’s somberheid is dat de belangrijkste aanjagers van de wereldeconomie - de Verenigde Staten, de Europese Unie en China - alle drie kampen met een vertraging van hun economische groei. ,,En dat doen ze ook nog eens tegelijkertijd”, voegde ze eraan toe.

Het IMF besloot afgelopen oktober al om zijn prognoses voor dit jaar aan te passen, omdat de inflatie overal hoog opliep en de oorlog in Oekraïne voortduurde. Het fonds ging tot dan uit van een wereldwijde groei in 2023 met 2,9%, maar verlaagde dat naar hooguit 2,7%.

Vooral over Europa toonde het IMF zich pessimistisch. De Europese economie groeit dit jaar volgens het fonds met maar 0,5%. Voor de VS wordt een plus van 1% voorspeld.

China

In het interview gaat de IMF-directeur dieper in op China, omdat ze net terug is van een reis naar dat land. ,,Het ziet er naar uit dat de Chinese groei voor het eerst op of onder het niveau van de wereldeconomie uitkomt”, zei ze. Giorgieva vreest een soort veenbrand van covid-uitbraken nu Peking de coronamaatregelen allemaal in één klap heeft opgeheven.

,,Ik zat in een bubbel, in een stad waar geen enkel COVID-geval was”, aldus Giorgieva. ,,Maar dat zal niet lang zo blijven als mensen gaan reizen.” ,,De komende maanden worden zwaar voor China. Het zal negatieve uitpakken voor de economie van China, voor die van de regio en uiteindelijk ook voor die van de wereld.”