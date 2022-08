Zonder Russen kan het ook!

Birnie vertelde bij de komst van het nieuwste bruikleen, dat haar museum veel aanbiedingen krijgt: ,,Niet alleen van musea in Nederland, maar uit de hele wereld. Amsterdam wordt gezien als een gunstige plek om kunst te tonen. We hebben ook al topwerken uit het Rijksmuseum, het Van Goghmuseum en het Mauritshuis mogen laten zien. In september beginnen we aan ons nieuwe avontuur met een reizende expositie van de National Portrait Gallery in Londen.”

Enthousiast vervolgde Birnie: ,,Bovendien staat Nederland bekend om een vernieuwende manier van presenteren, waarin het verband tussen de kunstwerken een grote rol speelt. Buitenlandse musea verheugen zich erop hun collectie daarna met een andere invalshoek thuis opnieuw te introduceren.” Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen in de Hermitage, zei te popelen om aan de slag te gaan met groot opgezette exposities van de bruiklenen.

Marlies Kleiterp met de geleende Van Gogh.

Museum Boijmans Van Beuningen leent bijvoorbeeld veel uit omdat het sinds 2019 gesloten is. ,,Er is vooral veel vraag naar onze surrealisten, onder wie Salvador Dalí, Magritte en Max Ernst,” zei Peter van der Coelen. ,,Na Nieuw-Zeeland en Korea gaat onze reizende expo nu naar Mexico en daarna naar Italië.” Omdat de renovatie van het Rotterdamse museum waarschijnlijk nog zeven jaar zal duren, zijn er ook wisselende presentaties van kunstwerken te zien in het eigen depot.

Mauritshuis-directeur Martine Gosselink met het door haar uitgeleende zelfportret van Rembrandt. Ⓒ Foto’s Sam Eye Am

Boijmans-conservator Peter van der Coelen begeleidde de komst van De toren van Babel van Pieter Breugel de Oude van Rotterdam naar de Hermitage. Dit meesterwerk uit 1568 is het laatste bruikleen in de reeks Dutch Heritage in Amsterdam, waarmee het museum begon na de breuk met Rusland. Het Melkmeisje van Johannes Vermeer was het eerste en werd uitgeleend door Het Rijksmuseum.

Op de huidige expositie over De toren van Babel in de Hermitage is ook een brief te zien van Daniel George van Beuningen, die het schilderij kocht in 1936. Hij schrijft hoe hij de Breugel met andere kunstwerken van september 1944 tot april 1945 in zinken kisten begroef op zijn landgoed Noorderheide op de Veluwe. Nu zijn ze er nog en in topconditie.