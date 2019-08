’Amsterdam wil af van afvalverwerker AEB’

AEB kwam dit jaar in grote financiële problemen door achterstallig onderhoud. Hierdoor sloot de directie eind juni per direct vier van de zes afvalverbrandingsovens. AEB veroorzaakte daarmee een nationale afvalcrisis. De huisvuilverbrander verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton afval. Ruim 70 procent daarvan wordt nu gedumpt op stortplaatsen of elders verbrand tegen veel hogere kosten.

Het afvalbedrijf en enig aandeelhouder Amsterdam proberen sindsdien met man en macht de problemen op te lossen. Ze worden bijgestaan door de bekende herstructureringsspecialist Alvarez & Marsal. Naar nu blijkt staat het bedrijf ook in de etalage. De gemeente Amsterdam heeft adviseurs van KPMG ingeschakeld om de verkoop op te starten.