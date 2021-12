Beursblog: ’AEX hoger van start na positief slot Nikkei’

De AEX-index eindigde gisteren 0,9% hoger op 782,08 punten. De Amerikaanse beurzen zaten ook duidelijk in de lift. De Dow Jones won 0,7% en de Nasdaq-index klom 1,2%. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,8% in de plus.

Wall Street is vandaag trouwens voor het laatst open voor de kerstdagen. De beurzen in New York zijn vrijdag gesloten. Op de Amsterdamse beurs kan vrijdag tot 14.00 uur worden gehandeld.

Klik hier als het beursblog hieronder niet zichtbaar is.