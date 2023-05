Beursblog: Wall Street zakt verder weg; Tesla geeft winst uit handen

Door Theo Besteman

Amsterdam - Wall Street kijkt vrijdag tussentijds nog steeds tegen verliezen aan. Beleggers in de VS kruipen wat in hun schulp vanwege de onzekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond. Tesla zakt na een voortvarende start in het rood.