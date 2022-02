Financieel

Arla zoekt met duurdere zuivel groei in Nederland

Zuivelcoöperatie Arla Foods verwacht dat hoge inflatie en schommelingen in de markt vertraging oplevert in de groei van zijn merken. Het van origine Deense zuivelconcern waarbij zo’n tachtig Nederlandse boeren bij zijn aagesloten, zet in Nederland wel in op verdere groei.