Dipje bij webwinkels door aanval op banken

In drie dagen tijd had zowel ABN Amro als ING als Rabobank last van zogenoemde DDoS-aanvallen. Daarbij wordt een website zo vaak bestookt met data, dat hij uiteindelijk bezwijkt. De aanvallen van de afgelopen dagen waren zo zwaar, dat consumenten vaak uren niet konden internetbankieren of online betalen.

Harde cijfers over de effecten van die aanvallen heeft bol.com, de grootste webwinkel van Nederland, nog niet. Maar bij DDoS-incidenten in het verleden rondden sommige klanten inderdaad hun bestelling niet af, zegt woordvoerder Marjolein Verkerk. „We kunnen ons daarom voostellen dat ook de aanvallen van dit weekend effect hebben gehad.”

Bol.com stelt wel dat klanten op andere manieren kunnen betalen, zoals achteraf en met een creditcard. „Daardoor kunnen we een negatief effect verkleinen.”